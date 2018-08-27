Muş'un Malazgirt ilçesinde 33 yaşındaki Nevzat T., 7 çocuğunun annesi 30 yaşındaki Sevim T.'yi evde döverek öldürdükten sonra çatı katına çıkıp, kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.



DHA'nın haberine göre olay, saat 10.00 sıralarında, ilçeye bağlı Saltukgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Nevzat T. ile eşi Sevim T. arasında, henüz belirlenemeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Nevzat T., eşini dövmeye başladı. Bu sırada evde olan çiftin çocukları, komşulara giderek, yardım istedi. Telaşla daireye gelen komşular, Sevim T.'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sevim T.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis ekipleri ise evde kadının eşini aramaya başladı. Çatı katına çıkan ekipler, Nevzat T.'nin iple tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Nevzat T.'nin cesedi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Anne- babalarını kaybeden çocuklar ile ailenin yakınları, mahallede gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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