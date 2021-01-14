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Eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli sanığın yargılaması sürüyor

Konya'da dini nikahlı eşini hortumla döverek öldürdüğü iddiasıyla "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan hakkında dava açılan Suriye uyruklu tutuklu sanık Mahmud el Hüseyin'in yargılanmasına devam edildi.

Eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli sanığın yargılaması sürüyor
AA

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mahmud el Hüseyin ve taraf avukatları katıldı.

Sanık savunmasında, maktul dini nikahlı eşinin başka biriyle görüştüğünü öğrendiğini, olay günü de bu nedenle tartışma yaşadığını iddia etti.

Olayın kızgınlığıyla hortumla eşinin vücuduna vurmaya başladığını ancak kafasına vurmadığını öne süren sanık, "Kendisi başını duvara çarptı. Sonra yere düşüp bayıldı. Bir süre sonra kendine geldiğinde 'affet' dedi. Sonra tekrar bayıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerini aradım, yardım istedim." ifadelerini kullandı.

Sanık, öldürme amacı taşımadığını ve olay nedeniyle pişman olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Cihat Tanrıkulu da müvekkilinin tahrik altında kaldığını ileri sürerek, "Müvekkilim maktulü öldürme amacıyla hareket etmemiştir. Olayın hemen ardından maktulün bayılması üzerine polisi arayıp yardım istemesi de bu yöndeki niyetinin ispatıdır. Suçun, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

İddia makamı, "eşi kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istediği sanık hakkında "haksız tahrik" hükümlerinin uygulanması yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşayan Mahmud el Hüseyin ile dini nikahlı eşi Halidiye el Hamit arasında 15 Kasım 2019'da tartışma çıkmış, kavga sırasında Hüseyin'in hortumla vurduğu Halidiye el Hamit, hareketsiz kalmıştı.

Mahmud el Hüseyin, eşinin baygınlık geçirdiğini düşünmüş, aradan 2 saat geçmesine karşın eşi kendisine gelmeyince, komşularından yardım isteyip, polisi ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırmıştı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Halidiye el Hamit'in öldüğü saptanmış, tutuklanan Mahmud el Hüseyin hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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