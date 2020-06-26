Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

AA

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ertuğrul G, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Sanık Ertuğrul G, savunmasında "Her şey bir anda oldu. Pişmanım. Ben böyle bir suçu nasıl işledim, hala bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde 9 Temmuz 2019'da Astsubay Ertuğrul G, 4 aylık eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürmüş, sanık hakkında biri ağırlaştırılmış 3 müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.