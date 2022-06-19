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Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini öldürdü! 10 yıl sonra yakalandı
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Eşini öldüren koca, 10 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı

Aksaray'da eşini öldüren 33 yaşındaki Demirel Şahan, 10 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı.

Eşini öldürdü! 10 yıl sonra yakalandı
DHA

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde tartıştığı eşi Kimya Şahan'ın (22) boynunu kırarak öldüren Demirel Şahan (33), 10 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, Ağaçören ilçesi Kırımini köyünde 2012'nin Aralık ayında tartıştığı 2 çocuğunun annesi Kimya Şahan'ı boynunu kırarak öldürüp kaçan Demirel Şahan'ın 20 gün önce köye döndüğünü ve bir ahırda saklandığını belirledi. Ekipler, ahıra operasyon düzenledi. Ekipler, Şahan'ı ahırda özel oluşturulan kısımda yakaladı. Eşini öldürmek suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Şahan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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