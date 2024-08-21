Eşini öldürdükten sonra cenazesiyle teslim oldu

Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola teslim oldu Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Konya'da bir kişi, otomobil içerisinde eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı araçla karakola giderek teslim oldu. Olayda ölen kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 21.08.2024 - 21:04 Güncelleme: 21.08.2024 - 21:08 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL