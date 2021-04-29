Eşini rahatsız eden adamı pompalı tüfekle vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Eşini rahatsız eden adamı pompalı tüfekle vurdu - Haberler
ABONE OL

Eşini rahatsız eden adamı pompalı tüfekle vurdu

Adana'da, eşini rahatsız eden kişiyi pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Murat B. ile azmettirici olduğu öne sürülen karısı tutuklandı. Murat B., emniyetteki ifadesinde, Volkan Y.'nin eşini fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia etti

SON DAKİKA: Eşini rahatsız eden adamı pompalı tüfekle vurdu - Haberler
İHA

Adana'da, Murat B. (30) eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği Volkan Y.'yi (37) pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

İHA'nın haberine göre olay, 26 Nisan Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Kayalıbağ Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Murat B., Volkan Y.'nin iş yerine gitti. Burada ikili arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Murat B., yanında getirdiği pompalı tüfeği Volkan Y.'ye doğrultup ateşledi. Silahtan çıkan saçmalarla kolundan ve göğsünden yaralanan Volkan Y. kanlar içinde yere yığılırken, Murat B. ise olay yerinden kaçtı.

GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Volkan Y.’yi ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Volkan Y.'nin, ilk ifadesinde, kendisini vuran Murat B.’nin eşi Bahar B. (18) ile gönül ilişkisi yaşadığını ve bu nedenle de tartıştıklarını öne sürdü.

EŞİNİ FUHŞA SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırının ardından kaçan Murat B.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Murat B.'yi ve eşi Bahar B.'yi, adreslerine yapılan baskınla yakaladı.

Emniyete götürülen Murat B., ifadesinde, Volkan Y.’nin eşini fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia etti. Bahar B.’nin ise eşi Murat B.’ye, Volkan Y.’nin kendisini rahatsız ettiğini anlatıp, iş yerinin adresini vererek azmettirdiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat B. ile eşi Bahar B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Volkan Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tam kapanmada alkol satışı yasak mı? Tam kapanma içki yasağı ne zaman başlıyor?
GÜNDEMTam kapanmada alkol satışı yasak mı?
Tam kapanmada marketler açık olacak mı? Tam kapanmada market saatleri
GÜNDEMTam kapanmada market saatleri
Çalışma izin belgesi nasıl, nereden alınır? e-Devlet çalışma izin belgesi sorgulama
GÜNDEMÇalışma izin belgesi nasıl alınır?
Covid-19 tedavisinde oksijen tüpü tüketimi
GÜNDEMCovid-19 tedavisinde oksijen tüpü tüketimi
SON DAKİKA! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda patlayıcı böyle bulundu - Haberler
GÜNDEMKatliam böyle önlendi! Görüntüler ortaya çıktı
Yol tartışmasında birbirlerine girdiler
GÜNDEMYol tartışmasında birbirlerine girdiler
BARAJLAR... Son dakika İstanbul baraj doluluk oranları 29 Nisan - İSKİ
GÜNDEMSon yağışların ardından barajlarda son durum!
AŞI RANDEVU AL! Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu alma e-Devlet, MHRS ekranı ve telefon numarası
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
OPERASYON! Son dakika: Hakkari ve Şırnak'ta Eren operasyonları başlatıldı!
GÜNDEMHakkari ve Şırnak'ta Eren operasyonları başlatıldı!
Şans Topu çekiliş sonuçları 28 Nisan 2021! Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
GÜNDEM28 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları