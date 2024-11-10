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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini uykusunda boğarak öldürmüştü! Tutuklandı | Son dakika haberleri

        Cezaevinden izinli çıkıp eşini uykusunda boğarak öldürmüştü; tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan Yakup söğütçü, eşi Esma Söğütçü'yü (33) uykusunda boğarak öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Söğütçü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 21:44 Güncelleme: 10.11.2024 - 21:44
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        Eşini uykusunda boğarak öldürmüştü! Tutuklandı
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        Kocaeli'deki olay, dün sabah saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre; Yakup Söğütçü, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden 3 gün izinli olarak çıktı. Eve giden Söğütçü, 10 yıldır evli olduğu eşi Esma Söğütçü'yü henüz bilinmeyen nedenle uykusunda boğdu.

        Olay sırasında yaşanan gürültü nedeniyle komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Esma Söğütçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk annesi Söğütçü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Otopsinin ardından kadının cenazesi memleketi olan Düzce’ye gönderildi.

        Olayın ardından kaçan Yakup Söğütçü, polisin çalışması sonucu yakalandı. Söğütçü, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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