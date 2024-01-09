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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini ve bebeğini kilitleyip ateşe verdi

        Eşini ve bebeğini kilitleyip ateşe verdi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşiyle tartışan şahıs, eşini ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 00:41 Güncelleme: 09.01.2024 - 00:45
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        Eşini ve bebeğini kilitleyip ateşe verdi
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        İHA'nın haberine göre, Ü.D. ile eşi E.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında öfkelenen Ü.D., eşi E.D. ve 9 aylık bebekleri A.D.'yi odaya kilitleyerek evi ateşe verdi. Evden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen ekipler yangın merdiveniyle E.D. ve 9 aylık bebeğinin kilitli kaldığı odaya girdi. Anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, baba Ü.D. ise dumandan etkilendi.

        Ü.D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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