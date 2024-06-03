Eşini ve evde birlikte yakaladığı kişiyi öldürüp, intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde Hasan Şimşek, eşi Esma Şimşek ve evde bulunan A.H.'yi bıçakla öldürdükten sonra kendini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde Şimşek çiftinin evinde meydana geldi. Hasan Şimşek, iddiaya göre eve geldiğinde eşi Esma Şimşek ile yasak yaşadığı iddia edilen A.H.'yi birlikte yakaladı. Hasan Şimşek, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve A.H.’ye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Esma Şimşek ve A.H. aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Şimşek ise kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.