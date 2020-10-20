Eşini ve üvey kızını öldürmeye teşebbüs eden sanığın yargılandığı dava

AA

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş ile müşteki Emine Çakmaktaş ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Zeki Demir, olay günü yeğeni ile evde oturduklarını, Emine Çakmaktaş'ın sesini duyduğunu ve bahçeye çıktığını ifade ederek, "Sanık bahçede, Emine Çakmaktaş ile üvey kızı Özge Gökbayrak ve bebek Esila Çakmaktaş'ı bıçaklıyordu. Esila, Özge'nin kucağındaydı. Çocuğa bıçak isabet etmesin diye Özge çocuğu bir sağa bir sola çeviriyordu." dedi.

Özge Gökbayrak'ın bıçak darbelerinden yaralandığını anlatan Demir, engellemeye çalıştığı sanığın kendisine de bıçakla saldırdığını söyledi.

- "Biz yetişmeseydik, aileyi katledecekti"

Tanık Demir, karnından yaralandığını ifade ederek, "Sanığa tekme vurduğumda yere düştü. Yeğenim sanığın üstüne atladı. Elindeki bıçağı aldık. Sonra polisi aradık. Biz yetişmeseydik aileyi katlediyordu." diye konuştu.

Müşteki Emine Çakmaktaş, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek, "Beni, kızımı ve bebeği öldürmeye çalıştı." dedi.

Söz verilen sanık Mehmet Çakmaktaş da müşteki Emine Çakmaktaş'ın kendisini eski eşinden kıskandığını, kıskançlık krizlerine girerek ağır hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdü. Sanık Çakmaktaş, kimseyi kasten yaralamadığını savundu.

Sanık Çakmaktaş, tanık beyanlarına katılmadığını dile getirerek, "Eyleme kendim son verdim. Özge Gökbayrak'ı taksirle yaraladım. Evde tartıştık, bıçağı ters bir şekilde tuttum. Beni ensemden tutunca istemeden yaralandı." dedi.

Mahkeme, sanık Çakmaktaş'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususuyla ilgili rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Avcılar'da 21 Ocak'ta sanık Mehmet Çakmaktaş'ın evinde alkol aldığı sırada üvey kızı olan müşteki Özge Gökbayrak ile komidinin üzerindeki resmin yere düşmesi sebebiyle tartışmaya başladığı, müştekiyi darbettiği, bu sırada resmi nikahlı eşi olan müşteki Emine Çakmaktaş'ın ayırmak için araya girdiği anlatıldı.

Sanığın Özge Gökbayrak'ı birden fazla bıçak darbesiyle "hayati tehlike yaratıp basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek" biçimde yaraladığı, kızını kurtarmaya çalışan müşteki Emine Çakmaktaş'a da aynı bıçakla saldırarak yaralanmasına neden olduğu ifade edilen iddianamede sanığın, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 22 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.