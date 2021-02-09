Eşini ve üvey kızını öldürmeye teşebbüs eden sanığın yargılandığı dava

AA

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş ile müşteki Emine Çakmaktaş ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tanık Şeman A'nın dinlenilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Müşteki Emine Çakmaktaş ise şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Söz alan müşteki avukatı da sanığın cezaevinden yazdığı mektuplarla müvekkili ile kızını tehdit ettiğini belirterek, sanığın sevgilisi olan tanık Şeman A'nın tanıklığına itibar edilmemesini talep etti.

Sanık Mehmet Çakmaktaş da müşteki Emine Çakmaktaş'ın kendisini tehdit ederek, eski eşinden ayrılmasını sağladığını, "Eşim Emine Çakmaktaş'tan huzurunuzda özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim. Ancak kendisi bana çok hakaret ve tehditlerde bulunmuştur. Ben kendilerini kasten yaralamadım." dedi.

Sanık Çakmaktaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Avcılar'da 21 Ocak'ta sanık Mehmet Çakmaktaş'ın evinde alkol aldığı sırada üvey kızı olan müşteki Özge Gökbayrak ile komodinin üzerindeki resmin yere düşmesi sebebiyle tartışmaya başladığı anlatılarak, eşi müşteki Emine Çakmaktaş'ın da tartışmayı ayırmak için araya girdiği belirtiliyor.

Sanığın Özge Gökbayrak'ı birden fazla bıçak darbesiyle "hayati tehlike yaratıp basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek" biçimde yaraladığı, kızını kurtarmaya çalışan müşteki Emine Çakmaktaş'a da aynı bıçakla saldırarak yaralanmasına neden olduğu ifade edilen iddianamede, sanığın, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 22 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.