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Haberler Gündem 3. Sayfa Eşinin boğazını neşterle kesmeye çalışmıştı.. O sanığın cezası arttı - Gündem haberleri
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Yargıtay kararı bozdu, eşini neşterle yaralayan sanığın cezası arttı

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini neşterle yaralayan ve Yargıtay'ın "eksik ceza tayini" gerekçesiyle bozarak yerel mahkemeye gönderdiği davada yeniden yargılanan sanık hakkında karar çıktı. Davada sanığa, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl hapis cezası verildi

Eşinin boğazını neşterle kesmeye çalışmıştı.. O sanığın cezası arttı - Gündem haberleri
AA

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini neşterle yaralayan sanıkla ilgili davada karar, Yargıtay tarafından bozuldu, ceza arttı.

Niğde'de yaşayan mağdur M.S., 14 Temmuz 2019'da, Niğde Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan izinli çıkan boşanma aşamasındaki eşi sanık A.S. ile karşılaşmamak için Kayseri'deki kardeşinin evine geldi. A.S. de eşinin kardeşinin ikametine gelerek tartıştığı müştekiye tokat atıp, yanında bulunan neşterle boğazını kesmeye çalıştı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

YAKALANDI, 14 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Olayın ardından yakalanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan hükümlüye "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verildi. M.S. ise bir süre hastanede tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.

YARGITAY KARARI BOZUP, DOSYAYI GERİ GÖNDERDİ

Müşteki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sanık avukatının istinafa taşıdığı dosyaya bakan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte gözetilerek, makul bir ceza tayini yerine 14 yıl hapis cezasına hükmolunması suretiyle eksik ceza tayini" gerekçesiyle dosyayı bozarak yerel mahkemeye gönderdi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin "eksik ceza tayini" gerekçesiyle bozarak yerel mahkemeye gönderdiği dava, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Duruşmada tutuklu sanık A.S. ve avukatı hazır bulundu.

YENİ KARARDA CEZA ARTIRILDI

Sanık savunmasında, bozma ilamına ilişkin aleyhte hususları kabul etmediğini, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Müştekinin ifadesinin çelişkili olduğunu öne süren A.S., beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanık A.S.'ye "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, olayın teşebbüste kalması nedeniyle cezayı 17 yıla indirerek tutukluluğunun devamına hükmetti.

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