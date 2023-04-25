Eşinin ilişki yaşadığı esnafı çocuğunun önünde öldürdü!

Denizli'de olay, saat 10.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesinde faaliyet gösteren bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araçla iş yerine gelen Halil İbrahim O. isimli şüpheli, araçtan inerek iş yerinin önünde küçük kızıyla birlikte oturmakta olan iş yeri sahibi Doğan Göktaş’a (43) 7 el ateş etti.

İHA'da yer alan habere göre tanınmamak için başına şapka takan saldırgan, daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Başına 1 ve göğsüne ise 3 kurşun isabet eden Doğan Göktaş, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Doğan Göktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Doğan Göktaş’ı çocuğunun gözü önünde defalarca ateş ederek öldüren saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Aracın gidiş yönleri tespit edilen saldırgan Halil İbrahim O., Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi 2712 Sokakta aracıyla birlikte yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen saldırgan, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Halil İbrahim O., cinayeti niçin işlediği yönündeki soruları ise cevapsız bıraktı.

VURMA VE KAÇIŞ ANI KAMERADA

Doğan Göktaş’ı vurma ve ardından kaçış anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırganın eşinin bir süre önce evi terk ederek Göktaş ile yaşamaya başladığı, Halil İbrahim O.’nun da cinayeti bu yüzden işlediğini iddia edildi.

Hayatını kaybeden Doğan Göktaş’tan geriye ise birkaç gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı kızının 27 Nisan’da yapılacak düğün törenine ait davetiye kaldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.