İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı evi taşladı, camları kırdı

İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı evi taşladı, camları kırdı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre, eşi ile boşanma aşamasında olan kadın, ailesinin Örnek Mahallesi'ndeki evinde yaşamaya başladı.

Gece saatlerinde aracıyla sokağa gelen eşi, kadının kaldığı evi taşlayarak camlarını kırdı. Taş attıktan sonra koşarak aracına giden kişi, defalarca ve uzun süre kornaya basarak sokağı ayağa kaldırdı.

Kadına arabadan bağırarak hakaret eden kişi, bir süre sonra aracıyla olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.