Ezgi'nin beyin ölümü gerçekleşti 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'in Konak ilçesinde, Ezgi Özarslan (31) boşanma aşamasındaki eşi D.Ö. tarafından çalıştığı iş yerinde başından tabancayla vuruldu. Olayın ardından kaçan D.Ö.'yü yakalama çalışmaları sürerken, 3 gündür hastanede tedavi gören Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Olay, 28 Temmuz'da Mersinli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. D.Ö., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan´ın çalıştığı iş yerine geldi. İkili arasında bilinmeyen sebeple başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ö., belinden çıkardığı tabancayla Özarslan´ın başına ateş edip, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatılırken, Özarslan´ın, bugün sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ŞÜPHELİ İKİ OLAYLA GÜNDEME GELDİ

Öte yandan, şüpheli D.Ö.´nün 2 farklı olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Geçen 13 Mayıs'ta Derya Kılıç'ın (25) Akın Simav Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın terasından düşüp ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili tutuklanan D.Ö., Kılıç´ın terastan dengesini kaybedip düştüğünü söylemesi üzerine serbest bırakılmıştı. D.Ö. hakkında, geçen 12 Nisan'da da Kılıç ile ev arkadaşını tehdit ettiği gerekçesiyle İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.