Eşinin tüfekle vurduğu kadın öldü

Tüfekle vurulan Fatma öldü! Eşi, "kaza" dedi
Kahramanmaraş'ta eşi İsmail Yenigül tarafından av tüfeği ile vurulan Fatma Yenigül, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan koca, eşini kaza sonucu vurduğunu söyledi
Kahramanmaraş'ta eşi İsmail Yenigül'ün (45) tüfekle vurduğu Fatma Yenigül (41) yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İsmail-Fatma Yenigül çiftinin evinden silah sesi gelince, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Av tüfeği ile vurulan Fatma Yenigül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, şüpheli olarak İsmail Yenigül'ü gözaltına aldı.
İfadesinde, eşini kaza sonucu vurduğunu belirten İsmail Yenigül, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.