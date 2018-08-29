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"Elle yapılan dünyanın en büyük tüneli" olarak bilinen, bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki tünel, yeşillikler ve çeşitli ağaç türleri arasında tarihte yolculuk yapmak isteyenlerin tercih ettiği yer durumunda.