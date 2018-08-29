Esirlerin ellerinde hayat bulan tünel: "Vespasianus-Titus"
29.08.2018 - 12:52 | Güncelleme: AA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde milattan sonra 1. yüzyılda dağdan gelen suları engellemek için esirlerin çekiç ve murç kullanarak elleriyle inşa ettiği bin 380 metre uzunluğundaki Vespasianus-Titus Tüneli, yapılış hikayesi ve etkileyici görünümüyle dikkatleri çekiyor
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Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik bölgesinde milattan sonra 1. yüzyılda esirlerin çekiç ve murç kullanarak elleriyle yaptığı bin 380 metre uzunluğundaki Vespasianus-Titus Tüneli, hem inşa hikayesi hem de etkileyici görünüşüyle dikkatleri çekiyor.
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AA'nın haberine göre Selecuia Piera Antik Kenti içinde sel sularını yönlendirmek, limanın dolmasını ve yerleşim yerlerine su baskınını önlemek için milattan sonra 69 yılında Roma İmparatoru Vespasianus döneminde dağlar delinerek yapımına başlanan ve oğlu Titus tarafından milattan sonra 81 yılında bin tutsağa yaptırılan Vespasianus-Titus Tüneli, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin özel ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor.
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"Elle yapılan dünyanın en büyük tüneli" olarak bilinen, bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki tünel, yeşillikler ve çeşitli ağaç türleri arasında tarihte yolculuk yapmak isteyenlerin tercih ettiği yer durumunda.
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"UNESCO KALICI LİSTESİNE GİRMESİNİ İSTİYORUZ"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2014 yılında dahil edilen Vespasianus-Titus Tüneli'nin korunması ve daha rahat ziyaret edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
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Çalışmalar kapsamında bölgeye ilk olarak yürüyüş yolları, seyir terasları, yöresel ürünlerin satıldığı stantlar yapıldığını aktaran Işıkgör, tünelin içerisinde sosyal tesislerin bulunduğu bir karşılama merkezi yapmak için proje hazırladıklarını belirtti.
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Projeyi Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunduklarını ifade eden Işıkgör, şu bilgileri verdi:
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"Vespasianus-Titus Tüneli, dünyanın elle kazılmış en uzun tünelidir. Tünelin yan tarafında da Beşikli Mağara var. Mağarada da çok sayıda mezarlık var. Özellikle papazların ve din adamlarının gömülü olduğunu biliyoruz."
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"Vespasianus-Titus Tüneli, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde fakat aday listesinden çıkarıp kalıcı listeye girmesini istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Vespasianus-Titus Tüneli'nin çevre düzenlemelerini yapıyoruz."
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"Karşılama merkeziyle ilgili de en kısa sürede çalışmaya başlamak istiyoruz. Kurulun değerlendirmesinden sonra inşallah kısa süre içinde ihaleye çıkarak karşılama merkezini tamamlamış olacağız. Hatay'ın önemli destinasyonlarından biri olan Vespasianus-Titus Tüneli'ni daha dikkati çekici hale getirmek istiyoruz."
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Işıkgör, Hatay'ın yılın 12 ayı her türlü turizme açık bir yer olduğunun altını çizerek, herkesi kentin bu güzelliklerini görmeye davet etti.
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"TÜNEL ÇOK ETKİLEYİCİ"
Kayseri'den tüneli gezmeye gelen Kubilay Alas da ilk kez gördüğü tünelin çok güzel ve etkileyici bir yer olduğunu belirtti.
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Belinda Çevik ise bölgenin kendisini çok etkilediğini dile getirerek, bundan dolayı ikinci kez görmeye geldiğini söyledi.
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İstanbul'dan tüneli gezmeye gelen Sezen Çelik de tünelin çok farklı bir ambiyansa sahip olduğunu aktararak, bölgenin çok daha fazla sayıda turisti çekebilecek bir mekan olduğunu kaydetti.
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