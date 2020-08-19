Eşiyle gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Ağustos 00.20 sıralarında Osmangazi Mahallesi Dündarlı Caddesi üzerindeki boş arazide Hamurcuoğlu'nun öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler şüpheli Murat D'yi (30) Kadıköy'de olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

Şüpheli Murat D. polise verdiği ifadesinde 10 yıllık arkadaşı Mehmet Hamurcuoğlu ile eşi Ş.D. arasında gönül ilişkisi olduğunu, 9 Haziran'da eşi ile Hamurcuoğlu'nun birlikte kaçtığını ve beraber yaşamaya başladıklarını anlattı.

Şüpheli Murat D., Hamurcuoğlu'nun kendisini arayarak ölümle tehdit ettiğini, eşiyle yaşadıklarını aşağılayıcı şekilde anlattığını öne sürdü.

Sancaktepe'de, Hamurcuoğlu ile konuşmak için boş bir arazide buluşan Murat D.'nin yanındaki tabancayla Hamurcuoğlu'nu öldürüp olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.