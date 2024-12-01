Eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla kurşun yağdırdı

Kırıkkale'deki olay, Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle evine gitmekte olan Mehmet Tektaş (51), husumetlisi B.Ç. isimli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tektaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli B.Ç., işlediği cinayetin ardından aracıyla kayıplara karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Mehmet Tektaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.