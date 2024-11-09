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        Haberler Gündem Eşiyle ilişkisi olduğunu düşünüp öldürdü

        Eşiyle ilişkisi olduğunu düşünüp öldürdü

        Ankara'da bir kişi eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü bir adamı takip edip aracında vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 20:12 Güncelleme: 09.11.2024 - 21:19
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        Eşiyle ilişkisi olduğunu düşünüp öldürdü
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        Ankara'nın Sincan ilçesinde M.E.D., eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Ö.Y.'yi takip edip, tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Tandoğan Mahallesi, Ata Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.E.D., eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Ö.Y.'yi bir süre takip etti. M.E.D., otomobiliyle giderken önünü kestiği Ö.Y.'ye tabancayla ateş etti.

        OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Ö.Y. otomobilinde hareketsiz kalırken M.E.D. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Ö.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ö.Y.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

        M.E.D. saklandığı adreste polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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