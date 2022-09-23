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Haberler Gündem 3. Sayfa Eşiyle plaja gitti! Kadınların fotoğrafını çekti! Tutuklandı! - Öne çıkan haberler
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Eşiyle plaja gitti! Kadınların fotoğrafını çekti! Tutuklandı!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yanında eşi de varken, plajda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen Muhammed Almuhammed, şikayetle gözaltına alındı. Tutuklanan Almuhammed'in telefonunda yapılan incelemede, mayolu kadın fotoğrafları bulundu

Eşiyle plaja gitti! Kadınların fotoğrafını çekti! Tutuklandı! - Öne çıkan haberler
Eşiyle plaja gitti! Kadınların fotoğrafını çekti! Tutuklandı!
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DHA

Bursa'da, cumartesi günü, Mudanya ilçesi Mütareke Mahallesi'ndeki Coşkun Öz plajında, Damla K. (23), polis merkezini arayarak, birinin cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği ihbarında bulundu.

YANINDA EŞİ DE BULUNUYORDU

DHA'da yer alan habere göre şikayet üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yanında eşi de bulunan Muhammed Almuhammed´i gözaltına aldı.

PLAJDAKİ KADINLARIN FOTOĞRAFI BULUNDU

İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, aynı plajda çekilmiş çok sayıda mayolu kadın fotoğrafı bulundu.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Almuhammed, çıkarıldığı hakimlikçe `özel hayatın gizliliğini ihlal´ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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