Olay, Ulukavak Mahallesi'nde 6 katlı apartmanda 30 Ekim Salı gecesi meydana geldi. Semra B., iddiaya göre, eve geç saatte geldiği gerekçesiyle özel sektörde çalışan Uğurcan B. ile tartışmaya başladı. Çiftin tartışması, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Semra B., oturduğu evin yatak odası penceresini açarak atlamak istedi.

Eşinin müdahalesine rağmen Semra B., 5'inci kattan kendisini boşluğa bıraktı. Semra B., şans eseri, bina önündeki bahçede bulunan kanepenin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk incelemede, bacaklarında ve kaburgasında kırıklar belirlenen Semra B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyat edilen Semra B., daha sonra Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Uğurcan B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulanarak serbest kalırken, bacakları ve vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan eşi Semra B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin de sürdüğü belirtildi.

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