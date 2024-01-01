Akıllara durgunluk verdi! Eşiyle tartıştı aracını uçuruma yuvarladı Antalya Alanya'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İlçede karısıyla tartışan bir kişi otomobiliyle uçurum kenarına geldi. Daha sonra ise park ettiği aracını iterek uçurumdan yuvarladı

Anadolu Ajansı Giriş: 01.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:36 facebook

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