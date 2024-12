ESK: Piyasaya et arzımız kesintisiz devam ediyor Et ve Süt Kurumu (ESK) et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğü regülasyon çalışmaları kapsamında piyasaya et arzının kesintisiz devam ettiğini duyurdu

