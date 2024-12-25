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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ESK: Piyasaya et arzımız kesintisiz devam ediyor - İş-Yaşam Haberleri

        ESK: Piyasaya et arzımız kesintisiz devam ediyor

        Et ve Süt Kurumu (ESK) et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğü regülasyon çalışmaları kapsamında piyasaya et arzının kesintisiz devam ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 13:59 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:59
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        ESK'dan et arzına ilişkin açıklama
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        Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında 'Avrupa ülkelerindeki yılbaşı tatili nedeniyle ESK'nın yurt dışından et arzını sürdüremeyeceği' şeklinde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

        Kurumun, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı konusunda gerekli tedbirleri aldığı vurgulandı.

        Açıklamada, "Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız kesintisiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

        "15 OCAK TARİHİNE KADAR 15 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KESİMİ YAPILACAK"

        Fahiş fiyat artışlarını engellemek için aldığı tedbirlere de değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Kurumumuzca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra tedariki yapılmış kasaplık canlı hayvanlarla beraber 15 Ocak 2025 tarihine kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapılacak ve kesilen bu hayvanlardan elde edilen taze karkas etler, uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, kasaplara ve et sanayicilerine ulaştırılacaktır. Piyasaya ürün arzıyla ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir."

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