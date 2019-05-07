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ESK'ye yapılacak et destek ödemesinin usulleri belirlendi

AA

Et ve Süt Kurumunun (ESK),et piyasasının dengelenmesi için yaptığı alımlar ve satımlar nedeniyle oluşacak farkın, tarımsal destekleme bütçesinden karşılanmasına ilişkin usuller belirlendi

Et ve Süt Kurumu et destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığının "Et Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde hazırlanan tebliğe göre, et piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede 2019 yılı tarımsal desteklemeleri için ayrılan ödenekten karşılanacak.

Piyasada oluşan kırmızı et alım fiyatlarının üretim maliyetlerinin altında olması halinde, yerli üreticiyi korumak için ESK tarafından gerçekleştirilen alım ve satım tutarlarından kaynaklanan fark kuruma ödenecek.

Perakende kırmızı et satış fiyatlarının tüketici aleyhine yükselmesi halinde, tüketicilerin alım gücü göz önünde bulundurularak ESK'nin piyasaya yapacağı et satış faaliyetleri neticesinde oluşacak alım ve satım tutarlarından kaynaklanan fark kuruma aktarılacak.

İhtiyaç duyulması halinde, ESK'nin kırmızı et piyasasına müdahale amacıyla yaptığı alım satımları neticesinde oluşacak farkı gösteren ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanarak Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

ESK HESABINA ÖDENEK AKTARILACAK

2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden, hayvancılık desteklemeleri kalemine kırmızı et piyasasının düzenlenmesine ilişkin olarak aktarılan ödenek, bütçe işlemlerini takiben ESK'nin hesabına aktarılacak. Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın yüzde 0,2'si oranında komisyon ödenecek.

Bakanlık, ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas işlemlerin yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, banka ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yapmaya yetkili olacak.

Bu arada, Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik'te de değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin, "canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilmesine" ilişkin hükmünün yürürlük tarihi 2 yıl daha uzatıldı.

 

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