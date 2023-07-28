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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump, gizli belgeler davasında yeni suçlamalarla karşı karşıya

        Eski ABD Başkanı Trump, gizli belgeler davasında yeni suçlamalarla karşı karşıya

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, "gizli belgeler" soruşturmaları kapsamında sunulan yeni iddianamenin ardından, üç yeni suçlamayla karşı karşıya kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:16
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        Trump yeni suçlamalarla karşı karşıya
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        Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, dün gizli belgeler davasına ilişkin yeni iddianame sundu.

        The New York Times, yeni iddianamede, Trump'ın, kanıtları değiştirmeye veya yok etmeye çalıştığı, başka birini bunu yapmaya teşvik ettiği ve Casusluk Yasası kapsamında yeni bir suç işlediğinin yer aldığını iddia etti.

        NBC News'in haberine göre, Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da yönetici Carlos De Oliveira'nın, başka bir çalışana, Trump'ı kastederek, "patronun" sunucunun silinmesini istediğini söylediği ve Trump'ın güvenlik kamerası kayıtlarını silme planına karıştığı savunuluyor.

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        Yeni suçlamaların ardından, Trump'ın kampanya ekibi yaptığı açıklamada, "Bu, (Joe) Biden suç ailesi ve Adalet Bakanlığının Başkan Trump ve çevresindekileri taciz etmeye yönelik devam eden çaresiz ve savurgan bir girişiminden başka bir şey değildir." ifadelerine yer verdi.

        Eski Başkan Trump, avukatlarının, kendisi hakkında yürütülen soruşturmalara özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'in ekibiyle, 27 Temmuz'da "verimli bir görüşme" gerçekleştirdiklerini bildirmişti.

        Avukatlarının, yetkililere, kendisinin "yanlış bir şey yapmadığını" ve "aleyhinde bir iddianame hazırlanmasının ülkeyi daha da mahvedeceğini" aktardıklarını belirten Trump, görüşmede kendisine suçlama yöneltileceğiyle ilgili ise herhangi bir bildirimde bulunulmadığını kaydetmişti.

        TRUMP HAKKINDAKİ SORUŞTURMALAR

        Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirmeye çalıştığı iddialarıyla ilgili "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

        İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2. kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

        Trump, daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
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