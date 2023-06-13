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Eski ABD Başkanı Trump mahkemeye çıkıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamalarla ilgili yarın hakim karşısına çıkacağı Miami'ye hareket etti.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Eski ABD Başkanı Trump mahkemeye çıkıyor

    Trump, hafta sonunu geçirdiği New Jersey’deki Bedminster golf tesisinden araç konvoyu ile Newark Liberty Uluslararası Havalimanına geçti.
  • Eski ABD Başkanı Trump mahkemeye çıkıyor

    Bazı ulusal televizyonlar Trump’ın gidişini canlı verirken, eski Başkan uçağa binerken yanında aile fertlerinden kimsenin olmaması dikkati çekti.
  • Eski ABD Başkanı Trump mahkemeye çıkıyor

    Trump, hakkındaki federal suçlamalar için yarın öğleden sonra yerel saat ile 15.00 civarında Miami’deki federal mahkemede hakim karşısına çıkacak.

    Trump’ın aynı gün tekrar New Jersey’e dönerek akşam yerel saatle 20.15’te Bedminster golf tesisinde, hakkındaki iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.
  • Eski ABD Başkanı Trump mahkemeye çıkıyor

    Eski başkan, geçen hafta 49 sayfalık iddianamede, Beyaz Saray’daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.
  • Eski ABD Başkanı Trump mahkemeye çıkıyor

    Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

    Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

     
  • Eski ABD Başkanı Trump mahkemeye çıkıyor

    Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

     
  • Eski ABD Başkanı Trump mahkemeye çıkıyor

    Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.
  • Eski ABD Başkanı Trump mahkemeye çıkıyor

    Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
  • Eski ABD Başkanı Trump mahkemeye çıkıyor

    * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Eski ABD Başkanı Trump mahkemeye çıkıyor

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