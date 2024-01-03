Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump, Maine eyaletinde ön seçimlere giremeyeceğine dair kararı temyize taşıdı

        Eski ABD Başkanı Trump, Maine eyaletinde ön seçimlere giremeyeceğine dair kararı temyize taşıdı

        Eski ABD Başkanı Trump, Maine eyaletinde ön seçimlere katılamayacağına dair kararın bozulması için temyiz başvurusunda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan seçim kararına itiraz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski ABD Başkanı ve 2024 Başkanlık Seçimleri aday adayı Donald Trump, Maine eyaletinin, Cumhuriyetçi Partinin eyalette düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına dair kararını temyize götürdü.

        ABD basınındaki haberlere göre, Trump, Kennebec Bölge Üst Mahkemesine, eyalet yönetiminin kararının bozulması için temyiz başvurusunda bulundu.

        Bölge yargıcının 20 gün içinde kararını açıklaması bekleniyor.

        Trump'ın bu adımının ardından konu, ABD Yüksek Mahkemesine taşınabilir.

        Trump'ın, Colorado eyaletinin benzer kararı için de yakın zamanda temyiz başvurusu yapması bekleniyor.

        NE OLMUŞTU?

        Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows, 28 Aralık'ta Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Cumhuriyetçi Partinin eyalette düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına yönelik karar verildiğini bildirmişti.

        REKLAM

        Kısa süre öncesinde Colorado Yüksek Mahkemesi benzer bir karar vermişti.

        Kararlar doğrultusunda Trump'ın adı, 5 Mart 2024'te her iki eyalette yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde oy pusulalarında yer almayacak.

        İki eyaletteki seçim yarışına ilişkin son kararı ABD Yüksek Mahkemesi verecek.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        #ABD
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Çığ riski nedeniyle Bahçesaray'a ulaşım durdu!
        Çığ riski nedeniyle Bahçesaray'a ulaşım durdu!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu