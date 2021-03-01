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Eski ABD Başkanı Trump'tan 2024 başkan adaylığına yeşil ışık

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti içinde etkin rol alacağını kaydederken, 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olabileceği sinyalini verdi.

Eski ABD Başkanı Trump'tan 2024 başkan adaylığına yeşil ışık
AA

20 Ocak'ta başkanlık görevini Demokrat rakibi Joe Biden'a devreden Trump, görevi sona erdikten sonraki ilk kalabalığa hitabını Florida'da gerçekleştirilen 2021 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda yaptı.

Tamamen dolu bir salonda coşkulu bir kalabalığa konuşan Trump, ağırlıklı olarak Biden yönetimine yönelik sert eleştiriler yaptı ve hem kendi hem de Cumhuriyetçi Parti'nin geleceği hakkındaki görüşlerini paylaştı.

- "Yeni parti kurmayacağım"

Sözlerine, "Beni henüz özlemediniz mi?" şeklinde başlayan Trump, 4 yıl önce başlattıkları siyasi hareketin sona ermediğini, bilakis yola daha yeni çıktıklarını söyledi.

Yeni parti iddialarını net bir dille yalanlayan Trump, "Yeni bir parti kurmayacağım, bu yöndeki haberler yalan. Cumhuriyetçi Parti bizim partimiz. Gururlu, çalışkan ve vatansever Amerikalıların oluşturduğu hareketimiz yeni başladı ve sonunda biz kazanacağız." değerlendirmesini yaptı.

- 2024 başkanlık seçimleri için "umut verdi"

Öte yandan Trump, gelecek başkanlık seçimlerine girip girmeyeceğine yönelik çok merak edilen konuda kendi seçmen tabanına umut verdi.

3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kendisinin açık bir şekilde kazandığını savunan Trump, 2024 için aday olabileceğini, "Kim bilir, belki onları 3. kez yenmek üzere karar alabilirim, tamam mı?" sözleriyle duyurdu.

Trump ayrıca 2022 Kongre ara seçimleri ve 2024 seçimlerine giden yolda Cumhuriyetçi Parti içinde etkin ve aktif roller alacağını ve bu seçimleri kazanmak için beraber çalışacaklarını dile getirdi.

Önce Temsilciler Meclisini ve Senatoyu geri kazanacaklarını iddia eden Trump, "Daha sonra biri Cumhuriyetçi başkanlığı kazanacak ama acaba kim?" sözleriyle de salonda alkış topladı.

- Biden yönetimine yüklendi

Konuşmasının büyük bölümünde Biden yönetimine yüklenen Trump, kendilerinin "önce Amerika" derken, Biden'ın "en son Amerika" politikası izlediğini savundu.

"Biden, tüm başkanlar arasında ilk ayını en kötü geçiren isimdir." diyen Trump, Biden yönetiminin özellikle göçmenlik politikalarını eleştirdi ve yasa dışı göçmenlere ülke kapılarının açıldığını ileri sürdü.

ABD'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinin temelini kendi yönetiminin attığını ve Biden'ın bugün o planları uyguladığını savunan Trump, "Biz kimsenin beklemediği şekilde rekor sürede aşı çalışmalarını bitirdik. Biden bizim hazırladığımız planlar üzerinden gidiyor ve şu anda medya tüm krediyi ona veriyor. Büyük haksızlık." şeklinde konuştu.

Biden'ın Paris İklim Anlaşmasına ve Dünya Sağlık Örgütüne "herhangi bir yeni müzakere yapmadan" dönmesini eleştiren Trump, kazanan ülkelerin Çin ve Rusya olduğunu ifade etti.

Afganistan ve Irak konusunda Biden'ın attığı adımları da eleştiren Trump, Biden'ın İran'la yeniden nükleer anlaşmaya dönme politikasını, "Hiçbir şey almadan yaptırımları kaldırdılar. Daha müzakereler başlamadan aptalca tüm kozları veriyorlar." diyerek eleştirdi.

- Seçimlerde hile iddialarını yineledi

3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı şeklindeki iddialarını yineleyen Trump, "Bu seçimlerde hile yapıldı ve sonra Yüksek Mahkeme de diğer mahkemeler de doğruyu yapacak cesareti gösteremediler." dedi.

ABD'de acilen seçim sistemi ile ilgili bir reform yapılması ve postayla oy kullanma yönteminin tamamen revize edilmesi gerektiğini savunan Trump, "Bizim seçim sistemimiz birçok 3. dünya ülkesinden daha kötü, bunu hepiniz görüyorsunuz." şeklinde konuştu.

Trump, görevde iken girdiği seçimlerde ABD tarihinde en yüksek oyu almasına rağmen seçimleri kaybetmesinin "inanılmaz" olduğunu ve posta oylarında yapılan hilelerin bu sonucu doğurduğu yorumunu yaptı.

- Twitter ve Facebook'a yüklendi

Öte yandan Trump, Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım platformlarının "ülkedeki muhafazakar hesapları hedef alıp kapattığını" ileri sürdü ve bu şirketlerin denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Trump, "Twitter, Google ve Facebook, muhafazakar hesapları sansürlediğinde bu firmalara yaptırım getirilmesi gerekir." şeklinde konuştu ve söz konusu firmaların içeriklerden sorumlu tutulmamasına imkan tanıyan ilgili yasanın 230. maddesinin derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

Diğer yandan Trump'ın konuşmasından hemen önce konferansa katılanlar arasında yapılan ankette, 2024 başkanlık seçimleri için Trump'ın adaylığını destekleyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 55 olarak çıktı.

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