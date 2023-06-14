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Eski ABD Başkanı Trump, yeniden seçilmesi halinde "Biden'ın suçlarının" peşini bırakmayacağını söyledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te yeniden başkanlık koltuğuna oturması halinde, Başkan Joe Biden hakkındaki suç iddialarının peşini bırakmayacağını belirtti.

Eski ABD Başkanı Trump, yeniden seçilmesi halinde
AA

Eski ABD Başkanı Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamalara ilişkin Miami'de hakim karşısına çıkmasının ardından New Jersey'de taraftarlarıyla bir araya geldi.

ABD'de 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimlerini yeniden kazanması halinde Biden hakkındaki suç iddialarının peşini bırakmayacağını vurgulayan Trump, "ABD tarihinin en yozlaşmış başkanı Biden ve ailesi için özel bir savcı atayacağım." dedi.

"DERİN DEVLETİ TAMAMEN YOK EDECEĞİM"

Trump, konuşmasında ayrıca, ülkenin seçim ve sınır politikalarının altını oyduğunu iddia ettiği kişilerden de hesap soracağına işaret ederek, "Yeniden seçildiğimde, yeniden seçileceğiz başka seçeneğimiz yok. Derin devleti tamamen yok edeceğim." ifadesini kullandı.

Eski Başkan Trump, hakkındaki soruşturmaları ise "ülke tarihinin en iğrenç ve en kötü tacizi" olarak niteledi ve bunların "siyasi motivasyonlu olduğunu" ileri sürdü.

Hakkındaki suçlamaların "Biden ailesi hakkındaki rüşvet iddialarından" dikkatleri başka yöne çekme amaçlı olduğunu iddia eden Trump, "Casusluk ve gerçek suçlardan dikkatleri başka yerlere çekmek istiyorlar. Hadi Trump'ı suçlayalım ki 5 milyon dolarlık rüşvetten bahsedemesin." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, hakkında yürütülen soruşturmaya, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'e ise "haydut" ve "dengesiz" diye hitap etti.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKAN TEK ABD BAŞKANI

Trump, nisanda hakkındaki eyalet bazında cezai suçlama için ilk kez New York'ta hakim karşısına çıkarken, dün de federal bazda suçlamalar nedeniyle "hakim karşısına ikinci kez çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçti.

Geçen hafta duyurulan 49 sayfalık iddianamede, Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.

Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları "saçma ve asılsız" olarak nitelemiş, "Hile yapıyorlar. Sahtekarlar, yolsuzlar. Bu suçlular ödüllendirilemez, yenilmeleri gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

TRUMP'IN MALİKANESİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER OLAYI

Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Trump, cezai suçlama ile hakim karşısına çıkan ilk eski ABD Başkanı olarak tarihe geçmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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