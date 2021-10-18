Eski ABD Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

Reuters

ABD'nin ilk siyahi Dışişleri Bakan ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle 84 yaşında hayatını kaybetti.

Powell'ın ailesi Facebook'tan paylaştığı mesajda, "Tam aşılıydı. Walter Reed Ulusal Tıp Merkezi’nde tedavisi için çalışan tüm sağlık personeline teşekkür etmek istiyoruz. Olağanüstü ve sevgi dolu eş, baba ve büyük bir ABD'yi kaybettik" ifadelerini kullandı.

Dört yıldızlı bir Ordu generali olan Powell, George H.W. Bush döneminde Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Powell daha sonra George W. Bush döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Powell, Körfez Savaşı'na denk gelen 1989-1993 genelkurmay başkanlığı, Irak işgaline denk gelen 2001-2005 yılları arasında ise dışişleri bakanı olarak görev yaptı. Powell, 2003 Irak Savaşı'nın mimarlarından biri olarak biliniyordu.

26 Ocak 2005'e kadar dışişleri bakanlığı yapan Powell, 2003'teki Irak Savaşı'ndan önce BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla hafızalara kazınmıştı. Powell, daha sonra bu konuşmadan utanç duyduğu açıklamasını yapmıştı

ABD'nin New York kentinde 5 Nisan 1937'de doğan Powell, 20 Ocak 2001'de 65. Dışişleri Bakanı olarak göreve gelmişti.