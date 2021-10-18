Eski ABD Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell hayatını kaybetti - Haberler
ABONE OL

Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell hayatını kaybetti

Eski ABD Dışişleri Bakan ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle 84 yaşında hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell hayatını kaybetti - Haberler
Eski ABD Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti
0:00 / 0:00
Reuters

ABD'nin ilk siyahi Dışişleri Bakan ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle 84 yaşında hayatını kaybetti.

Powell'ın ailesi Facebook'tan paylaştığı mesajda, "Tam aşılıydı. Walter Reed Ulusal Tıp Merkezi’nde tedavisi için çalışan tüm sağlık personeline teşekkür etmek istiyoruz. Olağanüstü ve sevgi dolu eş, baba ve büyük bir ABD'yi kaybettik" ifadelerini kullandı.

Dört yıldızlı bir Ordu generali olan Powell, George H.W. Bush döneminde Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Powell daha sonra George W. Bush döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Powell, Körfez Savaşı'na denk gelen 1989-1993 genelkurmay başkanlığı, Irak işgaline denk gelen 2001-2005 yılları arasında ise dışişleri bakanı olarak görev yaptı. Powell, 2003 Irak Savaşı'nın mimarlarından biri olarak biliniyordu.

26 Ocak 2005'e kadar dışişleri bakanlığı yapan Powell, 2003'teki Irak Savaşı'ndan önce BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla hafızalara kazınmıştı. Powell, daha sonra bu konuşmadan utanç duyduğu açıklamasını yapmıştı

ABD'nin New York kentinde 5 Nisan 1937'de doğan Powell, 20 Ocak 2001'de 65. Dışişleri Bakanı olarak göreve gelmişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Rusya NATO'daki misyonunu askıya alıyor!
DÜNYA Rusya NATO'daki misyonunu askıya alıyor!
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Angola'da ortak basın toplantısında açıklamalar
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da
SON DAKİKA: ABD'den Dedeağaç Limanı'na geniş çaplı askeri sevkiyat bekleniyor!
DÜNYA ABD'den Dedeağaç'a dev sevkiyat planı!
SON DAKİKA: Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç vefatının 18. yılında özlemle anılıyor
DÜNYA İzetbegoviç'in vefatının 18. yıl dönümü
SON DAKİKA: AB'nin DEAŞ ve El Kaide'ye yaptırımları uzatıldı
DÜNYA AB'nin DEAŞ ve El Kaide'ye yaptırımları uzatıldı
SON DAKİKA: Avustralya kırsalında susuz kalan ikilinin "mucize" kurtuluşu - Haberler
DÜNYA Günlerce susuz kalan ikilinin "mucize" kurtuluşu!
SON DAKİKA: Güven mektubu sunmayan Fransa’nın Belarus Büyükelçisi sınır dışı edildi
DÜNYA Fransa’nın Belarus Büyükelçisi sınır dışı edildi
SON DAKİKA: Hindistan'da sel felaketi: Hayatını kaybedenler var, onlarca kişi kayıp!
DÜNYA Hindistan'da sel felaketi!
LAVLAR DURMUYOR! Son dakika: İspanya'daki yanardağ 1 aydır aktif...
DÜNYA İspanya'daki yanardağ 1 aydır aktif!
SON DAKİKA: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan tepki çekecek açıklama!
DÜNYA Dendias'tan tepki çekecek açıklama!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.