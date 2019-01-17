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Eski ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford, terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ ile sadece kendi çıkarları için mücadele ettiğini kaydederek, "ABD'nin Suriye'den geri çekilmesinin Suriyeli Kürtlere bir ihanet olduğunu düşünmüyorum." dedi.
Washington merkezli düşünce kuruluşu Woodrow Wilson Center (WWC) tarafından düzenlenen "ABD'nin Suriye'den Çekilmesi Doğru mu, Yanlış mı?" başlıklı telekonferansa eski ABD'nin Suriye Büyükelçisi Ford'un yanı sıra Dış İlişkiler Konseyi kıdemli uzmanı Philip Gordon, Atlantik Konseyi kıdemli uzmanı Faisal Itani, Washington Post Beyrut Büro Şefi Liz Sly ve WWC Orta Doğu Direktörü Aaron David Miller katıldı.
ABD'nin, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK unsurlarıyla kurduğu ilişkiyi "geçici ve taktiksel" kelimeleriyle tanımlayan Ford, YPG/PKK'nın DEAŞ ile mücadelesindeki ana motivasyonun ise örgütün kendi çıkarları olduğunu vurguladı.
Ford, "Mevcut durumda ABD'nin Suriye'den geri çekilmesinin Suriyeli Kürtlere bir ihanet olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.
"UZUN VADELİ BİR İTTİFAK KURMUYORDU"
YPG'nin PKK ile bağlantısının açık olduğunu kaydeden Ford, ABD'nin Suriye'de YPG ile ilişkisinin DEAŞ ile mücadele bağlamında ortaya çıktığını savunarak, "ABD, YPG ile uzun vadeli bir ittifak kurmuyordu, oradaki askeri bir taktiksel ittifaktı." yorumunu yaptı.
Bölgede Kürtlerle Araplar arasında birçok sorun olduğunu dile getiren Ford, YPG'nin varlığının sorunları azaltmadığını ve DEAŞ'ın bu durumdan faydalandığını ifade etti.
Ford ayrıca, Münbiç ilçesinde dün meydana gelen bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin bölgede meskun bir kişi olduğunu iddia etti.
"YPG'NİN PKK'NIN UZANTISI OLDUĞU AÇIK"
Sly de mevcut gidişatın istikametini öngörmenin kolay olmadığını belirterek, "YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğu açık. ABD, DEAŞ ile mücadelede esasen PKK olan YPG ile çalıştı ve bunun Türk-Amerikan ilişkilerine negatif etkileri oldu." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin bu konudaki endişelerinin uzunca bir süre dikkate alınmadığını kaydeden Sly, Münbiç'teki saldırıyla Türkiye arasında herhangi bir bağlantı olma ihtimalinin bulunmadığını, zira Türkiye ile ABD'nin müttefik olduğunu vurguladı.
Itani ise İsrail'in, ABD'nin Suriye'deki varlığından memnun olduğunu vurgulayarak, Amerikan askerlerinin ayrılması durumunda ortaya çıkacak tabloda birçok bilinmeyenin de olacağına dikkati çekti.
YPG'ye destek veren ABD'nin ülkedeki varlığının Ankara için bir rahatsızlık kaynağı olduğunu söyleyen Itani, bununla son dönemde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde gözle görülür bir iyileşme yaşandığını ifade etti.
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