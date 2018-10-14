Davetli olduğu bir konferans için bir süredir İstanbul'da bulunan, ABD'li eski diplomat Ann Wright, gece saatlerinde Beşiktaş’taki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne geldi.

AA'nın haberine göre; elinde Kaşıkçı'nın fotoğrafını taşıyan Wright, Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamasının, uluslararası bir rahatsızlık oluşturduğunu belirterek kayıp gazetecinin öldürüldüğüne inandığını söyledi.

Wright, ‘’Değerli bir gazeteci olan Cemal Kaşıkçı için bu gece buradayım. Ona olanlardan bütün dünya rahatsız. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne inanıyorum. Bu korkunç cinayet nedeniyle buraya gelip bunları söylemek istedim. Suudi Arabistan yönetimi, gazetecilerin öldürülmesine son vermeli, Yemen'de yüzlercesi gerçekleşen insan ölümlerine son vermeli.’’ diye konuştu.

"Suudi Arabistan yönetiminin bu cinayeti işlediğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya, Wright, "Burada bir araştırma yapılıyor, tamamlanacak ve bize bir şeyler söylenecek. Burada görev yapan gazetecilerin taşıdığı genel kanı da onun öldürüldüğü yönünde. Yapılan araştırmalardan kesin bir sonuç çıkmadı ancak şu an ortaya çıkan tabloya göre Kaşıkçı'nın Konsolosluk'ta öldürüldüğünü düşünüyoruz. İnsan hakları savunucularının ayağa kalkması gerekiyor. Özgürlük için, gazetecilerin özgürlüğü için sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Suudi yönetimi yaptıklarına artık bir son vermeli." yanıtını verdi.

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