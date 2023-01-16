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Eski Afgan milletvekili Mürsel Nebizade, evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Taliban'ın 2021'de iktidarı ele geçirmesi öncesinde görev yapan kadın milletvekillerinden Mürsel Nebizade, kimliği belirsiz silahlı saldırgan tarafından evinde vurularak öldürüldü.

Eski Afgan milletvekili Mürsel Nebizade, evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
BBC TÜRKÇE
NebizadeGetty Images

Taliban'ın 2021'de iktidarı ele geçirmesi öncesinde görev yapan kadın milletvekillerinden Mürsel Nebizade, kimliği belirsiz silahlı saldırgan tarafından evinde vurularak öldürüldü.

Saldırıda, 32 yaşındaki Nebizade ile birlikte koruması da hayatını kaybetti. Kardeşi ve diğer koruması ise saldırıda yaralandı.

Öldürülen eski milletvekili, Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra ülkeyi terk etmeyen az sayıda kadın siyasetçi arasındaydı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Kabil polis sözcüsü Halid Zadran, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Nebizade, 2018'de Kabil'den milletvekili seçilmiş ve Taliban iktidarına kadar görev yapmıştı.

Parlamentoda savunma komisyonunun üyesi olan Nebizade'nin ölümü, eski çalışma arkadaşları tarafından da üzüntüyle karşılandı. Nebizade'nin, Taliban sonrası ülkeyi terk etmeyi reddettiği hatırlatıldı.

Eski milletvekillerinden Mariam Solaimankhil, "O gerçek bir öncüydü. Güçlü, inandığı şeyler için sesini yükselten bir kadındı" dedi.

Avrupa Parlamentosu üyesi Hannah Neumann, "Üzgünüm, sinirliyim ve tüm dünyanın bilmesini istiyorum. O karanlıkta öldürülmüş olabilir ama Taliban, cinsel ayrımcılık sistemini güpegündüz kurdu" dedi.

Taliban'ın 2021'in Ağustos ayında ülke yönetimi ele almasıyla, kadınların temel hakları büyük ölçüde ellerinden alındı.

Tüm eğitim kademelerinden dışlanan kadınların, siyasette de temsil gücü kalmadı.

Üst düzey görevlerde yer alan kadınlar Taliban sonrasında büyük ölçüde ülkeyi terk etti.

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