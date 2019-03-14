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Ordulu Ahmet Kılıç, çocukluğunda toplamaya başladığı antika eşyaları, tadilattan geçirdiği eski ahırda sergiliyor.
AA'nın haberine göre Perşembe ilçesinin Soğukpınar Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Kılıç'ın, eski ve antika eşyalara merakı çocuk yaşlarda başladı. Bu merakını bilenlerin hediye ettiklerinin yanı sıra ziyaret ettiği yerlerden de eski eşyalar temin eden Kılıç, bunları evinin bir bölümünde sakladı.
Kılıç, 40 yıldır topladığı çok sayıda eşyayı sergilemek amacıyla eskiden hayvanlarını beslediği ancak artık atıl durumdaki ahırı onarımdan geçirdi.
Emekli ve üç çocuk babası Ahmet Kılıç, yaptığı açıklamada, 40 senedir eski yıllara ait ne varsa biriktirdiğini, ilk olarak eski paraların koleksiyonuyla bu işe başladığını anlattı. Kılıç, daha sonra kullanılmayan veya eski eşyaları toplayarak hobisini sürdürdüğünü belirtti.
Kılıç, gittiği her yerde dikkatini çeken ve tarih kokan eşyaları topladığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Merak olarak başladığım bu işte güzel birikimler oldu. Şimdi gençlere eskileri tanımaları için bu eşyaları gösteriyoruz. Gençlerimiz günümüzde kullanılmayan bu eşyaları görerek tanımış oluyor. Eskiden kendirden ip çekiyorlarmış. Gençler geliyor ve soruyor, 'Bu ne, ben bilmiyorum?' diye. Gençlerimize gösterip anlatıyoruz. Eskiden ipin bununla çekildiğini aktarıyoruz. Çarık var, dedelerimizin giydiği ayakkabı. Bilmeyen gençler hepsini öğreniyor. Buradaki eşyaları gelmiş geçmiş dedelerimiz, atalarımız kullanmış. Gençlerimize bunu göstermek için burada sergiliyoruz. Bu görevi de yapabiliyorsak ne mutlu bize."
"KOMŞULAR KULLANMADIĞI ESKİ EŞYALARI GETİRİP BIRAKIYORLAR"
Eşyalarının artmasıyla yeni bir yer arayışı içerisine girdiğini anlatan Kılıç, "Eski ahıra tadilat yaptık. Biriktirdiğim malzemeleri göstermek için burayı düzenledik. Burayı hazırlayalı 10-12 sene oldu. Merak edenler, görmek isteyenler gelip ziyaret ediyor. Arkadaşlardan eski eşya bulanlar buraya getiriyor. Mesela komşular kullanmadığı eski eşyaları getirip bırakıyorlar." ifadelerini kullandı.
Eski para, güğüm, silah, çanak, çömlek, testi, gramofon, telefon, fotoğraf makinesi, ütü gibi çok sayıda eşyanın yer aldığını aktaran Kılıç, bunlar arasında 100-120 sene öncesinde kullanılmış ürünler de bulunduğuna dikkati çekti.
Kılıç, kendisinden sonra sahip çıkarsa çocuklarının da bu işi sürdürmesini istediğini sözlerine ekledi.
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