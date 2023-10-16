Haberler Yaşam Eski albümleri karıştırırken beklenmedik karelere denk gelen kullanıcılar ilginç fotoğraflarla herkesi gülümsetiyor

Eski albümleri karıştırırken beklenmedik karelere denk gelen kullanıcılar ilginç fotoğraflarla herkesi gülümsetiyor Eski fotoğraflara bakmak, nostaljik bir aktivite olabilir; bu kimi zaman bizi hüzünlendirse de aslında geçmişte unutulan birçok harika anıyı da bize hatırlatır. Hatta belki de gün boyu size kahkaha atmanız için harika bir bahane bile sunabilir. Habertürk Giriş: 16.10.2023 - 19:37 Güncelleme: 16.10.2023 - 19:37 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







"Kocamın tüm zamanların en sevdiğim fotoğrafı. Bu fotoğrafta 20 yaşındaydı."

2 Şurada Paylaş!







"'Aile fotoğrafında siyah giyin' notunu alamamışım ve kimse 10 yaşındaki bana fermuarımın kapalı olduğunu söylemeyi düşünmemiş."