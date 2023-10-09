Eski albümlerini karıştırınca ilginç fotoğraflarla karşılaşan kullanıcılar görülmeye değer hatıraları paylaşıyor
Eski bir albümü karıştırmak, geçmişte kısa bir yolculuk yapmamızı ve her şeyi yeniden hissetmemizi sağlayabilir fakat bazen her şey planlandığı gibi gitmez ve nostaljik hava, bir anda kahkahalara dönüşebilir.
"10 yaşındaki ben Avril Lavigne'i putlaştırmıştım."
"1978 ben, küçük kardeşim ve bir sürü polyester. Annem aslında iyi niyetliydi."
"1989'da kendime Osuruk Avcıları üniforması yaptım, "Mahallenizde bir şeyler tuhaf kokuyorsa..." şarkısını söyleyerek sokaklarda yürüdüm ve ayakkabı kutusundaki ucuz parfüm şişesini insanlara sıktım."
"Yıl 2004'tü, 14 yaşındaydım ve MySpace selfie'lerimi canlandırmak için Paint kullanıyordum."
"2001 dolaylarında CN Kulesi'ne aile gezisi."
"Burada Elijah Wood Wall'umla birlikteyim, 2004 civarı."
“'Ben bir film yapımcısıyım' pozu."
"Kuzenimin okul öncesi fotoğrafı."
"Büyükannemizin en sevdiği kupanın üzerinde kardeşim ve benim fotoğrafımız, 1998."
"Daha anlatmalı mıyım?"
"2. sınıf fotoğrafımda Şeytan'ın çocuk avukatı görünümüne kefil olmuştum."
"Arkadaşlarım ve ben sırayla Sony Cybershot cihazıma "müzik videoları" kaydetmiştik."
"Yıl 2006'ydı. Burada gerçekten harika bir şey yaptığımı düşünüyordum."
"1995 - soldaki benim. Birileri bu şekilde ortalıkta dolaşmama izin verdiği için ceza almalıydı."
"5. sınıftayken gözümü kırpacağımdan ve yıllık fotoğrafımı bozacağımdan endişeleniyordum."
Kaynak: Reddit