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HaberlerDünyaEski Almanya Başbakanı Schröder'den AB'ye "sözünü yerine getirmedi" eleştirisi:
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Eski Almanya Başbakanı Schröder'den AB'ye "sözünü yerine getirmedi" eleştirisi

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Avrupa Birliği'ne (AB),Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmediği eleştirisinde bulunarak AB-Türkiye anlaşmasının bir kısmının yerine getirilmemesi durumunda bunun sonuçları olacağının bilinmesi gerektiğini belirtti.

Eski Almanya Başbakanı Schröder'den AB'ye
AA

 

Gergard Schröder, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Avrupa'daki mülteci krizi sonrası AB-Türkiye mutabakatının imzalandığını hatırlattı.

Brüksel'in, Türkiye'ye iş adamları için vize serbestisi ve üyelik müzakerelerinde kolaylık sağlanması sözünü verdiğini aktaran Schröder, ancak bunların yapılmadığını ifade etti.

Schröder, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sığınmacılarla Avrupa'ya şantaj mı yaptığı" sorusuna, ''Şantajdan bahsetmezdim. Türkiye, dünya çapında en fazla mülteciye sahip ülke ve burada yaklaşık 4 milyon mülteci yaşıyor.'' cevabını verdi.

AB'nin Türkiye'de verdiği bazı sözleri yerine getirmediğini vurgulayan Schröder, şunları kaydetti:

"AB-Türkiye anlaşmasına karar verildiğinde; Brüksel, Erdoğan'a üyelik müzakerelerinde kolaylık ve iş adamları için vize serbestisini gündeme getirdi ama AB, buna uymadı. Bunun nedenleri vardı; Türkiye'deki iç siyasi durum ve Türkiye'nin Libya'daki angajmanı. Ancak AB, anlaşmanın bir kısmını yerine getirmezse bunun sonuçları olacağını bilmelisiniz. Türkiye, gururlu bir ülke ve gururlu bir lidere sahip.''

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