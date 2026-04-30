Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff: Türkiye'nin potansiyelini kullanmalıyız | Dış Haberler

        Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff: Türkiye'nin potansiyelini kullanmalıyız

        Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, dünyanın Türkiye'ye ihtiyacının, Türkiye'nin dünyaya ihtiyacından daha fazla olduğunu belirterek, "Türklerle el sıkışıyoruz. Türkiye ile el sıkışıyoruz ve karşılıklı olarak da Almanya'nın imajı Türkiye'de hala son derece iyi. Hal böyle olunca da Türkiye ve Almanya arasındaki bu potansiyeli kullanmamız gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 17:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Wulff, Rahmi M. Koç Müzesi'nde düzenlenen Alman-Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Almanya'nın Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olduğunu söyledi.

        Türkiye ve Almanya'nın potansiyelinin olduğunu ifade eden Wulff, toplantının amacının net bir şekilde işbirliği fırsatlarını dillendirmek, bunları tespit etmek ve mevcut potansiyeli kullanabilmek olduğunun altını çizdi.

        Wulff, kendine güvenen bir Türkiye'yi gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin dünyaya ihtiyacından daha fazla. Şüphesiz sahip olduğumuz en büyük sermaye karşılıklı güven. Türklerle el sıkışıyoruz. Türkiye ile el sıkışıyoruz ve karşılıklı olarak da Almanya'nın imajı Türkiye'de hala son derece iyi. Hal böyle olunca da Türkiye ve Almanya arasındaki bu potansiyeli kullanmamız gerekiyor.

        REKLAM

        Türkiye lehinde pek çok şey söz konusu. Tedarik zincirinin Hürmüz Boğazı'ndan Akdeniz limanlarına doğru kaydığını görüyoruz. Akdeniz limanlarında bir yoğunluk var. Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik olarak avantajı burada yatıyor. Başka özelliklerle birlikte personel maliyetleri görece olarak daha düşük. Almanya bu fırsatlardan faydalanmak istiyor."

        Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff, küresel ölçekte bakıldığında zaten çok fazla kriz ve savaş olduğunu, eskiden söylendiği gibi "Almanya'nın hiç sorunu yok" gibi bir durumun artık söz konusu olmadığını, Almanya'nın da artık sorunu bulunduğunu ve bunları çözmekle meşgul olduklarını dile getirdi.

        Almanya'nın iç politikasında bu tartışmanın bundan dolayı devam ettiğini aktaran Wulff, dünyadaki bu büyük krizin aslında fırsat olduğunu, bu bağlamda Türkiye'nin dünyada çok büyük bir rol oynayacağını ifade etti.

        "Dünyanın en belirgin konusu belirsizlik"

        Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da dünyada en öne çıkan konunun belirsizlik olduğunu vurguladı.

        Olpak, Türkiye-Almanya İşbirliğinin Geleceği Raporuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Raporlar hemen birkaç günde hazırlanmıyor. Böyle bir sürecin içerisinde de bazı şeyler ilave edilerek gidilebildi. Hangi alanlarda işbirliği yapılırsa ne olabilir denildiği zaman orta vade diyebileceğimiz süreçte 60 milyar avroluk rakamın ikiye katlanıp 125 milyar avro seviyesine gelebileceği, 10 yıl ve sonraki süreçlerde ise 250 milyar avroya gidebileceğini rapor bize gösterdi."

        REKLAM

        İklim ve enerji konusunun değerlendirildiğini belirten Olpak, sıfır karbon yaklaşımının bunların içerisinde önemli başlıklardan bir tanesi olduğunu, inovasyon ve rekabetçiliği her zaman konuştuklarını, rekabetçiliğin tanımının değiştiğini anlattı.

        Olpak, "Rekabetçiliği, fiyatta rekabetçilik, kalitede, serviste, dizaynda rekabetçilik şeklinde konuşurken güvende rekabetçilik diye yeni bir kavram daha var." diye konuştu.

        Almanya'nın Avrupa'da tekstil atıklarının en büyük üreticisi ve toplayıcısı olduğunu aktaran Olpak, "Bu noktada, özel sektörle birlikte Türkiye'deki süreci nasıl entegre ederek ilerleyebiliriz, bunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Olpak, ikinci ön plana çıkan başlıklardan birisinin karşılıklı olarak ülkelerde yatırımların artırılması olduğunu kaydetti.

        Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının başlık olarak ön plana çıktığına işaret eden Olpak, "Hem bir taraftan refahın artması, refahın artmasıyla birlikte sağlık hizmetlerindeki harcamaların da artması bu alanda gerçekten ciddi bir alan olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

        "Dünya büyük bir belirsizlik döneminden geçiyor"

        DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise Almanya'nın hem Türkiye hem de Avrupa Birliği içindeki stratejik ağırlığının önemini anlattı.

        REKLAM

        Yalçındağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türk ve Alman iş dünyasını bir araya getirerek entegrasyonu biraz daha hızlandırmak, Alman iş dünyasının konsantrasyonunu iki ülkede konsolide etmek ve bu sayede Avrupa Birliği yolunda yakın dostumuz Almanya'yı da alarak birlikte hareket etme düşüncemiz vardı. Şimdi bu düşüncemizi ABD Başkanı Donald Trump'ın sahneye çıkmasından sonra öne çektik."

        Yalçındağ, dünyanın büyük bir belirsizlik döneminden geçtiğini, savaşlar, enerji krizleri, değişken tarifeler ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıkların iş dünyasının öngörülebilirliğini gerçekten zorlaştırdığını dile getirdi.

        Bu tablonun, yakın ve güvenilir coğrafyalarla daha güçlü işbirliğini artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline getirdiğini belirten Yalçındağ, bu nedenle ortak ve müreffeh bir gelecek için iş dünyası olarak nihai hedeflerinin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği olması gerektiğine inandıklarının altını çizdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
