Eski arazi araçlarını modifiye ederek off-road yarış arabasına dönüştürüyor - ZONGULDAK

AA

Sakarya Üniversitesi makine bölümü mezunu Arslan, hurdaya çıkan ve çürümeye yüz tutmuş araçları ihale yöntemiyle satın alarak, Kışla Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki 180 metrekarelik dükkanına getiriyor.Araçların özellikle alt düzen, ön takım, mekanik, motor ve kaporta bölümlerinde önemli değişiklikler yapan Arslan, modifiye ettiği araçlarını off-road tutkunlarına satıyor.İsmail Arslan, AA muhabirine, elinden geldiğince off-road seven vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.Doğayı sevdiği için bu işe hobi amaçlı başladığını anlatan Arslan, şöyle konuştu:"Kendi aracımız, eşimizin, dostumuzun aracı derken dışarıdan müşteri de almaya başladık. Araçları hem arazide kullanılabilecek en güzel şekle hem de kimi müşterilerimizin şehir içinde binebileceği klasik tarza göre dizayn ediyoruz. Ağırlıklı olarak ilgilendiğim kısmı aracın mekanik bölümü. Kaporta kısmını da bize bağlı bulunan bir atölyemiz daha var, orada yapıyoruz. Biz de mekanik, motor değişimi, şanzıman ve defransiyel bakımları, güçlendirme, kilit ve diğer ince aksamıyla uğraşıyoruz."İsmail Arslan, satın aldıkları araçların ilk olarak motor ve mekanik kısımlarında iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, "Aracın ihtiyaç duyulan parçalarını genelde yurt içinden karşılıyoruz. Orijinal parça istendiğinde ise yurt dışından, özellikle İngiltere'den temin edebiliyoruz." dedi.