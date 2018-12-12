Arjantin basınında yer alan haberlere göre, ülkenin eski Devlet Başkanı Yardımcısı Amado Boudou, 4 Numaralı Federal Mahkeme tarafından kaçma riski bulunmaması göz önüne alınarak, yerini belli eden elektronik ayak bilekliği kullanma, yurt dışına çıkmama ve 1 milyon peso (26 bin ABD doları) güvence ödemek şartlarıyla salıverildi.

AA'nın haberine göre; Boudou, geçen ağustosta yolsuzluk ve kara para aklamaktan suçlu bulunarak 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

Arjantin'de 2007-2015 yıllarında Devlet Başkanı Cristina Fernández de Kirchner döneminde Ekonomi Bakanlığı da yapan Boudou, Arjantin pezosu basma anlaşmalarının verildiği bir şirketin haksız kazanç elde etmesiyle ilgili davayla bağlantılı olarak geçen yıl kasım ayında tutuklanmıştı.

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