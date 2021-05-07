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Eski Bakan Cemil Erhan yaşamını yitirdi

Eski Devlet Bakanı; 15, 19 ve 20'nci Dönem Ağrı Milletvekili, ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Cemil Erhan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Bakan Cemil Erhan yaşamını yitirdi
Eski Bakan Cemil Erhan yaşamını yitirdi
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DHA

Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Ankara'da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı başsağlığı açıklamasında, "Eski Devlet Bakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Cemil Erhan'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Partimizin kurucu üyesi ve Başdanışmanım Kerem Altun’un dayısı, 50. Hükûmet’in Devlet Bakanı ve Ağrı eski milletvekili Cemil Erhan’ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

KENAN TEKDAĞ: CANDAN YAKINLIĞI ASLA UNUTAMADIĞIM BÜYÜĞÜM

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ da bir mesaj yayınladı:

"Baba dostum, kıymetli büyüğüm, asalet ve tevazuyu şahsında mükemmelen birleştirmiş değerli insan, memleketimizin kıymetli değeri Sayın Cemil Erhan'ın Hakkın rahmetine kavuşmuş olduğunu üzüntüyle öğrendim. Ankara'daki öğrenciliğimde zor zamanlarda bir akraba ve hemşehri büyüğüm olarak gösterdiği candan yakınlığı asla unutmadığım aziz büyüğüme Allah’tan rahmet değerli akraba ve hemşehrilerime başsağlığı dilerim.”

CEMİL ERHAN KİMDİR?

Cemil Erhan 1938'de Balıkesir'in Balya ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Erhan, Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ve serbest avukatlık yaptı. 15, 19 ve 20'nci Dönem Ağrı Milletvekilliği yapan Erhan, 50'nci Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Son yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan Cemil Erhan, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Erhan'ın cenazesinin, vasiyeti üzerine memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.

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