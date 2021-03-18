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Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel vefatının 3'üncü yılında anılıyor

Türkiye'nin en genç Başbakanlık Müsteşarı unvanını alarak başarılı bir bürokratlık dönemi geçiren ve 1986'da Anavatan Partisinde başladığı siyasi yaşamında önemli görevler üstlenen Hasan Celal Güzel, vefatının 3 yılında anılıyor.

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel vefatının 3'üncü yılında anılıyor
AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile olan yol arkadaşlığı ve renkli kişiliğiyle tanınan, Devlet, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları yapan Güzel, siyasi hayatının yanı sıra 28 Şubat postmodern darbesine karşı verdiği sıkı mücadele ile tanınıyor.

Ağır akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle 19 Mart 2018'de hayatını kaybeden Hasan Celal Güzel, 1945 yılında Gaziantep'de doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamlayan Güzel, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Makro ekonomi alanında "Türkiye'nin İktisadi Büyüme Modelleri" adlı tezini veren Güzel, Devlet Planlama Teşkilatında (DPT) çeşitli ekonomik ve sosyal sektörlerde uzman yardımcısı, uzman ve sektör sorumlusu olarak çalıştı.

- 38 yaşında müsteşar oldu

Güzel, Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanlığı, İZDK Genel Müdür Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

Turgut Özal hükümetinde, 24 Ocak 1980'de, ekonomik istikrar tedbirlerinin alınmasında önemli rol oynayan Güzel, 1983 yılında 38 yaşında Türkiye'nin en genç Başbakanlık Müsteşarı oldu.

Özal'ın ısrarı ile 1986 yılı ara seçimlerinde, ANAP'tan Gaziantep milletvekili adayı olan Güzel, o dönemi, "Milletvekili adayı olunca, evvela ne yapacağımı, nereden başlayacağımı şaşırdım. Sonra kendimi caddelerde, sokaklarda, kahvehanelerde buldum. Yakaladığıma sarılıyor, elini sıkıyor, öpüyordum." sözleriyle anlattı.

- "Tank Hasan"

O seçimler sırasında Özal, kendi bildiğinden şaşmayan tavrı nedeniyle Güzel'e "Tank Hasan" lakabını taktı.

Güzel'in bu tavrı, 1999 yılında cezaevine girerken yaptığı, "Ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalacağımı bilsem aynı görüşlerimi daha net bir şekilde ifade etmeye devam edeceğim, kimseden korkum yok." açıklamasına da yansıdı.

Hasan Celal Güzel, 28 Şubat 1997 postmodern darbesi sırasında, Meclis'te sandalyesi bulunmamasına karşın, 23 Kasım 1992'de kurduğu Yeniden Doğuş Partisi'nin Genel Başkanı olarak kararlı bir mücadele verdi.

Güzel, 28 Şubat'taki Milli Güvenlik Kurulu kararlarından 5 ay sonra 28 Temmuz 1997'de beş klasörle birlikte darbeciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetim amacıyla kurulan Batı Çalışma Grubuna karşı Demokrasi Çalışma Grubu'nu kuran Güzel, 3,5 yılda 500 bin kilometre yol yaptı, bin 276 konferans verdi, 10 binin üzerinde konuşma yaptı ve 28 Şubat darbesinin haksızlığını anlattı.

Hakkında 28 Şubat sürecinde, dönemin Ağır Ceza Mahkemesi ve Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde çok sayıda dava açılan Güzel, duruşmaları tek takip ederek savunmasını geniş kitlelerle yaptı.

- "İktidara gelirsek, bunun hesabını soracağız sizden"

Kayseri'de yapılan insan hakları mitinginde, eski bir Milli Eğitim Bakanı olarak başörtülü kızların haklarını savunan Güzel, "Biz iktidara gelirsek, bunun hesabını soracağız sizden" dediği için "halkı isyana teşvik"ten Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesi gereğince 4 ay 26 gün hapse mahkum oldu. Güzel, daha sonra bir röportajında bu dönemi, "Hayatımın en şerefli işi." sözleriyle anlattı.

16 Aralık 1999'da cezasını çekmek üzere Ayaş Cezaevine giren Güzel, eski Başbakanlık Müsteşarı sıfatı dolayısıyla kendisine tahsis edilen makam aracını da bu süreçte iade etti.

Ayaş Cezaevi'nden 10 Mayıs 2000'de tahliye olan Güzel'in hakkında açılan birçok dava ve kesinleşen ceza, kamuoyunda "Rahşan affı" olarak bilinen 4616 Sayılı Kanun'un 22 Aralık 2000'de yürürlüğe girmesiyle düştü.

- Denizli'de rahatsızlanması üzerine helikopter ambulansla Ankara'ya getirildi

1994'te "Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi"ni kuran Güzel, "Yeni Türkiye" isimli 2 aylık akademik dergiyi yayımlamaya başladı. Yeni Türkiye, kısa zamanda bir okul haline geldi. 2015 yılı sonuna kadar 7000'in üzerinde akademik makale ve 68 bin sayfalık dev bir külliyat ortaya çıkarıldı.

Fizik tedavi için gittiği Denizli'deki bir termal otelde 18 Mart 2018'de rahatsızlanan Hasan Celal Güzel, durumu ağırlaşınca ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Ankara'daki Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınan Güzel, 19 Mart 2018'de akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Hasan Celal Güzel için 20 Mart günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devlet töreni düzenlendi.

Hacı Bayram Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Güzel'in naaşı, Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

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