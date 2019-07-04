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HaberlerGündemEski bakanlardan Işılay Saygın yoğun bakımda

Eski bakanlardan Işılay Saygın

Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan eski bakanlardan Işılay Saygın nefes darlığından dolayı kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı

Işılay Saygın

'Türkiye'nin ilk kadın bakanı' unvanına sahip olan ve Buca Belediye Başkanlığı görevi de yapan İzmirli Işılay Saygın, nefes darlığı yaşadığı için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Saygın iki gün önce, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Işılay Saygın, 5 dönem İzmir milletvekilliği görevinin yanı sıra, 51 ve 52'nci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Devlet Bakanı görevini de üstlendi. Saygın, 53'üncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde ilk kadın Turizm Bakanı, 54'üncü ve 55'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde ise Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

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