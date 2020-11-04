Eski bakanlardan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, defnedildi - ÇORUM

AA

44. Hükümet döneminde İmar ve İskan Bakanlığı yapan Samsunlu, organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki bir özel hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun babası olan Ahmet Samsunlu'nun cenazesi, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'taki aile kabristanına defnedildi.Cenazeye, Kadri Samsunlu, Samsunlu ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile vatandaşlar katıldı.