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Eski belediye başkanı muhasebecisini vurup, eşini ve bir akrabasını rehin aldı

Ordu’nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı Orhan Aktaş, muhasebecisini silahla vurdu. Aktaş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin evi girişini engellemek için eşini ve bir akrabasını rehin aldı. Müzakereci polislerin ikna çabaları sonuç vermeyince devreye İlçe Kaymakamı Necdet Uçar girdi. Uçar'ın ikna ettiği Aktaş teslim oldu

Ordu eski başkan rehin aldı
İHA

Ordu’nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı, şirketinde çalışan muhasebeciyi silahla yaraladı, ihbarla polisin olay yerine gelmesi üzerine eşini ve bir akrabasını rehin aldı.

Olay, ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 2009-2014 yılları arasında Kabadüz Belediye Başkanı olarak görev yapan Orhan Aktaş, kendisine ait şirketinde çalışan muhasebecisi Tayfur isimli kişiyi silahla bacağından yaraladı.

POLİSLER GELİNCE REHİN ALDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden eski başkan Aktaş, eşi ve bir akrabasını rehin alarak, polis ekiplerinin eve girmesine izin vermedi. Bunun üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, müzakereci polisler ve özel harekat polisleri sevk edildi.

KAYMAKAM İKNA ETTİ

Müzakereci polislerin ikna çabaları sonuç vermeyince devreye Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar girdi. Kaymakam Uçar'ın ikna çabaları sonrası eski başkan Aktaş teslim oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Aktaş'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bacağından yaralanan Tayfur isimli muhasebeci ise, Ordu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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