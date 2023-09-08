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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya Demre'nin eski belediye başkanı Adnan Genç ölü bulundu! İddialar intihar yönünde!

        Eski Demre Belediye Başkanı Adnan Genç, ölü bulundu! Çatıdan atladı iddiası

        Antalya'nın Demre ilçesi eski belediye başkanı Adnan Genç, iddiaya göre, oturduğu apartmanın çatı katından atlayarak yaşamına son verdi. Genç'in cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:35 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:37
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        Eski belediye başkanı ölü bulundu
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        Antalya'nın Demre ilçesi eski belediye başkanı Adnan Genç (75), evinin bulunduğu binanın bahçesinde ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 605 Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi.

        BİNA BAHÇESİNİN ARKA KISMINDA BULUNDU

        Bina bahçesinin arka kısmında Adnan Genç'in kanlar içerisinde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Genç'in cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç'in çatıdan atlatarak intihar ettiği polis kayıtlarına geçti.

        EŞİ, OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

        1989-1995 ve 1999-2004 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Demre Belediye Başkanlığı yapan Adnan Genç'in arkadaşlarına bunaldığını söylediği belirtildi.

        Adnan Genç'in şizofreni tedavisi gören oğlu Batuhan Genç de 13 Aralık 2015'te aynı apartmanda annesi Zahide Genç'i boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.

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