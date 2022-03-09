Eski belediye başkanını vuran saldırgan yakalandı!

İHA

Olay dün bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki dönem belediye başkanı Özer Kayalı, yanında bir arkadaşı ile restorana gelerek yemek siparişi verdi.

İHA'nın haberine göre, bu sırada henüz belli olmayan bir sebepten dolayı Kayalı, restoranda garson olarak çalışan C.B.'nin (35) silahlı saldırısına uğradı.

Eski belediye başkanı Kayalı olay yerine gelen ambulansla önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne daha sonra Aydın'da özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli, yapılan sorgulamanın ardından da şüpheli adliyeye sevk edildi.