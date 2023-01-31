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Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD’ye 6 aylık turist vizesi başvurusunda bulundu

Jair Bolsonaro'nun avukatı BBC’ye, eski Brezilya Devlet Başkanı’nın ABD’ye 6 aylık turist vizesi için başvurduğunu açıkladı. 

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD’ye 6 aylık turist vizesi başvurusunda bulundu
BBC TÜRKÇE
BolsonaroGetty Images

Jair Bolsonaro'nun avukatı BBC’ye, eski Brezilya Devlet Başkanı’nın ABD’ye 6 aylık turist vizesi için başvurduğunu açıkladı.

Bolsonaro, 30 Aralık'tan beri ABD’nin Florida eyaletinde kalıyor.

Eski devlet başkanı, vizeyi beklerken ABD'de kalmayı planlıyor.

Avukatı Felipe Alexandre, Bolsonaro'nun"hayatının 34 yılını kamu hizmetine adadığını" ve "biraz ara vermek istediğini" söyledi.

Bolsonaro ilk başta devlet başkanları ve diplomatlar için verilen 30 günlük A-1 vizesiyle ABD'ye gitti.

Göçmenlik konularına bakan bir hukuk firmasında çalışan Alexandre, eski devlet başkanının "bir sonraki adımının ne olacağına karar vermeden önce kafasını boşaltmayı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç ay turist olmanın tadını çıkarmayı" umduğunu söyledi.

Alexandre, BBC'ye yaptığı yazılı açıklamada, ABD göçmenlik yetkililerinin geçen Cuma günü Bolsonaro’nun B1/B2 turist vizesi başvurusunu aldıklarını belirtti.

Solcu halefi Luiz Inácio Lula da Silva'nın göreve başlama töreninden önce ABD'ye giden Bolsonaro, destekçilerinin bu ayın başlarında önemli hükümet binalarını basması sonrasında Brezilya'da soruşturma altında.

8 Ocak'ta, eski devlet başkanının binlerce destekçisi, 2022 genel seçimlerindeki yenilgisinin ardından başkent Brasília'daki federal binalara baskın düzenledi.

Bolsonaro, ispatlanamayan seçim hilesi iddialarına inanan protestocuların güvenliği aşarak Devlet Başkanlığı, Kongre ve Yargıtay binalarını işgal etmesi nedeniyle eleştirildi.

Eski Devlet Başkanı kargaşa için "pişmanlığını" dile getirdi, ancak buna kendisinin neden olmadığını savunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile yakınlığı nedeniyle "Tropiklerin Donald Trump'ı" lakaplı eski sağcı lider, eski dövüş sanatları sporcusu José Aldo'nun Florida'daki evinde kalıyor.

Destekçileri, ABD'de yaşayan Brezilyalıların beşte birinin yaşadığı bir eyalet olan Florida'daki güvenlikli sitedeki eve akın etti.

Bolsonaro Getty Images
'Encore Resort' isimli sitede Bolsonaro'nun kaldığı evin önünde güvenlik bekliyor

Demokrat Partili milletvekilleri, Bolsonaro'nun ABD'de kalmasına itiraz ettiler. Bu ayın başlarında gönderilen bir mektupta onlarca milletvekili, ABD Başkanı Joe Biden'dan Bolsonaro'nun diplomatik vizesini iptal etmesini istedi.

Mektupta, “ABD, ona veya demokratik kurumlara karşı bu tür şiddete ilham veren herhangi bir otoritere sığınak sağlamamalı" ifadeleri yer aldı.

Alexandre Pazartesi günü Financial Times'a Bolsonaro'nun ayaklanmalar konusunda "hiçbir sorumluluk taşımadığını" söyledi.

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