Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, arkadaşı olan Campinas Belediye Başkanı Jaco Bittar’ın oğlu Fernando Bittar’dan bir mülkünün yenilenmesiyle ilgili 1 milyon real’den fazla (yaklaşık 270.000 dolar) rüşvet aldığı suçlamasıyla mahkum edildi. Böylece Lula da Silva yolsuzluk ve kara para aklama suçundan sonra rüşvet davasından da suçlu bulunarak 12 yıl 11 ay daha hapis cezası aldı. Silva’nın, böylelikle toplamda cezası 24 yıla çıkarak 2043 yılına kadar cezaevinde kalacağı belirtildi.

İHA'nın haberine göre, aynı davada Lula'ya ek olarak, OAS Başkanı Jose Adelmario Pinheiro Neto’ya 1 yıl 7 ay, Odebrecht’in üst düzey yetkilileri Emilio Odebrecht’e 3 yıl ve 3 ay ve Marcelo Odebrecht’e de 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi.